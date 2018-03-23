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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir tır yan yattı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralanırken, tır vinçle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde otoyolda seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki 39 BD934 plakalı kömür tozu yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. O esnada otobanın boş olması olası trafik aksaklıklarını ve can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İSağlık ekipleri hafif yaralı olan tır şoförü E.Ç.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza! Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza!
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Kuzey Marmara Otoyolu Kaza TIR istanbul

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