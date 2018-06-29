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Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Hakkari'den Halkların Demokratik Partisi milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında tahliye kararı verildi.

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlandı. Son dakika habere göre, Güven hakkında tahliye kararı verildi.

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LEYLA GÜVEN KİMDİR?

1968 yılında Konya Cihanbeyli Yapalı'da doğdu. Baba adı Hacı, anne adı Cevriye'dir. Siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, ve Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı yaptı. 9 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde ise Viranşehir Belediye Başkanlığına seçildi. KCK operasyonları kapsamında Aralık 2009'da tutuklanmıştı. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde Almanca bilen Güven, 2 çocuk annesidir.


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