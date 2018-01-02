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Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 13:26 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin reddettiği tazminat davasını kabul etti. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açılan ve yerel mahkemenin, ’ifade özgürlüğü’ olduğu gerekçesiyle reddettiği 50 bin liralık tazminat davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ndeÿgörüldü. Ankara BAM 25’inci Hukuk Dairesi, davayı karara bağlayarak, Demirtaş’ınÿErdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, Ankara 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuraruk, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 27 Şubat 2016 tarihinde Mersin’de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmasında, Erdoğan’a hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme verdiği kararda, davacının Cumhurbaşkanı, davalının ise siyasi parti başkanı olduğunu belirterek, ’Her iki tarafın da siyasi kişiliğe sahip olup dava konusu konuşmanın da mitingde yapılan seçim konuşması olup davacı Cumhurbaşkanının kişiliğini doğrudan hedef alan tarzda beyanatların olmaması, değer yargıları ile ilgili açıklamaların olması, sorular sorulmak sureti ile tespitlerin yapılması esasen Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamaları doğrultusunda, siyasi kişiliği olanların bu tarz söylem ve ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunması nedenleriyle, davacının kişilik haklarını ihlal eden şeref ve haysiyetine yönelik olarak doğrudan yapılmış hukuka aykırı itham ve açıklamaların olmadığı kanaati’ ile davanın reddine karar verdi.

BAM, YEREL MAHKEMENİN KARARINI KALDIRDI, HÜKÜM KURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları yerel mahkemenin kararına karşı Ankara Bölge Mahkemesi’ne (BAM) başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Hukuk Dairesi kararında, davanın bir tazminat davası olup, ifade özgürlüğü ile bireyin şeref ve itibarının korunması hakları arasında adil denge kurulmaya çalışılırken uygulanacak yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza veya adli bir para cezası olmadığını, bir miktar para ödetilmesi biçiminde ki manevi tazminata ilişkin olduğunu belirtti. Kararda, davalının, davacının inancı ile ilgili beyanlarının çoğunluğu müslüman bir toplumda yaşandığı düşünüldüğünde toplumun sahip olduğu düşünceleri sarsıcı nitelikte olup Cumhurbaşkanı olan davacının sosyal değerini ihlal ettiği, şahsi olarak da kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu sonucuna varıldığı belirtirek, şöyle denildi: "Şu durumda, dava konusu 27.02.2016 tarihli konuşmanın ulusal, yazılı ve görsel medya organlarında yayınlanmış olması nedeniyle ulaştığı kitlenin genişliği, davacının Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesi, davalının isnatlarının gerçek ve güncel olmaması, davacının inancına yönelik ifadelerinin toplumun ortak değerine aykırılığı nedeniyle yaratacağı sarsıcı etkisinden dolayı kişisel değer yargısı olarak nitelendirilemeyecek oluşu, bunun yanında davalının da siyasi bir kişi olması, ekonomik ve sosyal durumu, paranın satın alma gücü, manevi tazminatın bir ceza olmadığı gibi mal varlığına ilişkin bir zararı karşılama amacı bulunmaması ile bireyin şöhret ve itibarına üstünlük tanırken ileride ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasından caydırıcı etki doğurmaması kriterleri esas alınarak demokratik bir toplumda sosyal bir ihtiyacı karşılayacak ve orantılı olacak tutar olarak kabul edilen 15.000TL manevi tazminatın ödetilmesinin davacıda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştireceği ve manevi tazminatın amacına uygun olacağı kanaatine varıldığından davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının HMK 353/1-b-3 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve davanın kısmen kabulü ile 15.000TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödetilmesine hüküm kurulmuştur."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan Adliye mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hem milleti haksız yere hapıse atın hemde hukukun elınıze verdıgı butun ımkankarı kullanın nalet gelsın sıze elbet bırgun tahtınız yıkılacak alırsın parayıda bı yerınıze monte edrsınız cok lazımdı sıze doymadınız paraya
guzel gunler gorecegiz baskanım
PKK'yı HDP'yi zerre sevmem, ama bu karar şunu gösteriyor. Ülkede Yargı AKP'leşmiştir. Yargıya inancım yalancı, hırsız, üç kağıtçılara olan inancımdan daha azdır.
ödemezse hapse mi atacaklar?
millet AMREİKADA TRUMPA GURUP HALİNDE POPO ACIP KUFREDİYOR DELİ TRUMP BİLE BİŞEY YAPMIYOR...DELİ BİLE YAPMIYOR YANİİİİİİ
dinsizin hakkından imansız gelirmiş çok başıbos kaldınız langır lungur konustunuz
Mahkememi vermiş kararı!!! ? ))))))Yarabbim ne günlere kaldık.Hatırlıyorumda Tayyip İlk başbakan olduğu yıllarda Türkiye'de hukukun adaletin olmadığından sıkça bahsederdi.Şunu anlıyoruz gücü eline geçiren,gücü yettiğine geçiriyor.Keser döner sap döner, herkesde bir gün gelir öteki dünyada hatta bu dünyada hesabını mutlaka öder.
tazminat almadığı siyasetçi kaldımı.dünyanın en kolay kazanan cumhuru olacak.
yuhhh
siz ne kadar PKK sever olmuşsunuz. Selo Demirtaş demek PKK demektir. başka söze gerek yok. onu savunanda ppk lı demektir..
Başkanım bizim paramıza muhtaç kalacak kadar acizler ver 15 bini sussunlar.
HDP yetkilileri lütfen bir hesap açın, IBAN yayınlayın ,biz ödeyelim seçmen olarak..
LO bu kürdün parası neyi varmı nasıl ödeyecek.
Okuguğumuz bu haberde yer alan bilgiler mahkeme kararıdır? yerel mahkeme ile Ankara Bölge Adliye Mahkeme arasındaki fark ne ? birisi Nane birisi maydanosmu kokuyor anlamadım? bir laf var ve sık kulanıyor adalet herkes için bir gün lazım olacak deniyor nasıl bi adalet bu yaho
Dünya alem biliyor biz hukuk devleti değil damatların devletiyiz...Kılıçtaroğlundan da kazanacak ben şimdiden nerden biliyorum...Utanmaz adamlar hakime hanımı görevden alıp rabia işareti yapan hakimi kılıçtaroğluna açtığı tazminat davasının hakimi yaptı...Yazıklar olsun size ...
Verde gözleri doysun ama doymaz çerez parasi bile değil onlar için.
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