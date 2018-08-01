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Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” denildi.

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi tepkilere neden olmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre, bakanlık yetkilisi, önümüzdeki dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğuna işaret ederek, “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı kontenjan lise meb yks

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AH BİRDE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLSE DE ÖĞRETMEN AÇIĞI GİDERİLSE..
Sistemin içine ettiniz rezil kepaze oldu çocuklarımız.İki gün gözyaşı döken çocuğumun gözyaşlarının hesabını Allah sorsun size.
sonra yok efendim egitim neden yerlerde herkes üniversite okumak zorunda degil. matematikden 0 net yapan ekonometri iktisata geliyor sırf üniversite okuyorum demek için okutmayın çocukları
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