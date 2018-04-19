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Son dakika! MEB, ortaöğretim kurumlarına başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00’e kadar uzatıldı.

Son dakika! MEB, ortaöğretim kurumlarına başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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