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Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

'FETÖ'nün medya yapılanması' davasında yargılanan akademisyen Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Altan, 22 Eylül'den beri tutuklu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hükümetin ilk icraatı fetocuları yavaş yavaş serbest bırakmak güzel tiyatro oynandı bitti yani
müebbet alana tahliye kararı hahahha
AKP İYİCE TOZUTTU :) TUTUKLASA DERT TUTUKLAMASA DERT ZOR YA İYİKİ AKPLİ DEĞİLİM VE ONLARLA DEĞİLİM.BİR YOLA GİRDİ ŞİMDİ GİRDİĞİNE GİRECEĞİNE PİŞMAN.BİR GÜN GELECEK HERŞEY ORTAYA ÇIKACAK AMA ER AMA GEÇ ENİNDE SONUNDA HERKES LANET EDECEK.VE BU SEFER TÜRK MİLLETİ DİYECEK ALDATILMIŞIZ MASUM İNSANLARI HAPSE ATANLARI ALKIŞLAMIŞIZ ELLERİMİZ KIRILSIN DİYECEK.BU İKTİDARA OY VEREN HERKES AMA HERKES BİR GÜN ALLAH HUZURUNDA ORTAK OLDUKLARI ŞEYİ GÖRÜNCE KEŞKE TOPRAK OLSAYDIK TAŞ OLSAYDIK KEŞKE ELLERİMİZ OLMASAYDI OY VERMESEYDİK BU ADAMLARA DİYECEK.ZİRA ÇOK AĞIR VEBAL ALTINDALAR
müebbed hapis alan bir kişi nasıl tahliye oluyor.her haberi yorumlu yönlendirici yorumlar ekleyen yapan editör bey bu habere bir yorum katmamışsınız.fetocumusun yoksa? dikkat edin sayın okuyucular bunlar heryerdeler.
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