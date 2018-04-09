Son dakika! Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar! Ceza yağdı

Darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.