HABER

Son dakika! Memduh Boydak için 18 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski Boydak Holding yöneticilerinden Memduh Boydak, yargılandığı FETÖ davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'le ilgili olarak, 10'uncu kez hakim karşısına çıkarılan, 3'u tutuklu, 9 sanık hakkında karar çıktı. Boydak Holding'e müsadere kararı verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 64 sayfalık Cumhuriyet Savcısı mütaalası ve sanık savunmalarını değerlendirerek, tutuklu şüpheliler Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl, 10 ay, 15 gün; holding eski CEO'su Memduh Boydak'ı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl; eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak'ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'ı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Halen TMS tarafından atanan kayyumlarca yönetilen Boydak Holding ile ilgili de ailenin aldığı bu cezalardan dolayı, hisselerinin müsaderesine karar verildi. (DHA)

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Adnan Oktar davasında şoke eden detay! Atanur Demir Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktıAdnan Oktar davasında şoke eden detay! Atanur Demir Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktı
15 Temmuz şehidi Cennet'in adı, Anı Evi'nde yaşatılıyor15 Temmuz şehidi Cennet'in adı, Anı Evi'nde yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boydak Holding Memduh Boydak FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.