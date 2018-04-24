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Meral Akşener: Çatı aday olmam!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekil ve 24 Haziran seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, programda, "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim" dedi.

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

"BANA GÜL İÇİN DERLERSE ÇEKİLMEM"

Gazetesi İsmail Küçükkaya ise, paylaşımda bulunarak, Akşener'in şöyle konuştuğunu aktardı:

"Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak"

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Meral Akşener İYİ parti Abdullah Gül erken seçim 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Bu kadın ne sanıyo kendini..Reis bunuda sandığa gömer
HEVES İŞTE
Aha buraya yazıyorum.Allem edip kallem edip Recep Tayyip Erdogan yine Cumhurbaşkanı olacak.Onda o koltuğu bir kadına bırakacak göz yok.
DEMOKRASİ İÇİN EĞER ÇATI ADAY OLMANIZ GEREKİRSE ADAY OLMALISINIZ MERAL HANIM
Gül’ü nereden çıkardınız ya. Lütfen milleti salak yerine koymayın.
Tabi tabi kesin öyledir.Bizim abidik gubidik işlerle işimiz olmaz deyip, sonra bas parayı cehape den 15 satılık mv transfer et.Sonrada utanmadan bunu demokrası için yaptık diyeceksiniz.Siz hepiniz biz tek
@sezgin6173 fetodan almadi en azindan
diyelim ki bu kadar beş benzemez ikdidar oldu vay benim memleketimin haline
İttifak çatı aday çıkarmazsa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı garanti olur.
Aksine çatı aday karşısında RTE ilk turda cumhurbaşkanı olur. Ne kadar çok aday olursa iklinci tur ihtimali artar.
Erken Konuşuyorsun Hocanız Ne Derse Yapacaksın Gül Değil Perinçek Bile Deseler Adayınız Olur.
meral cim tatlim aday olabilirsin sikinti yok tatlim sonuc belli Reis varken sen sadece aday adayi olursun
evet gül olsun aday bu karısan daha cok oy alır
MERAL HANIM ASLA ÇEKİLMEMELİ..ABDULLAH GÜL bu memlekete için ne yaptı, Erdoğan ne dediyse 11.noter gibi onayladı. Abdullah Gülü ASLA VE ASLA İSTEMİYORUZ
merak hanım %3 alacak
Söz verdin aday olacaksın...
ne kadar aptallar yahu bu ülkede erdoğan a rakip olabilecek tek adam Sayın gül dür
BU GÜL NE YA, TUZAK BENCE BU..CHP DEN ASLA OY ALAMAZ. MERAL AKŞENER GİRMEZSE SANDIĞA DA GİTMEM
gidersin gidersiniz koyun gibi mecbursunuz bu işlere siz karar vermiyorsunuz emir pensilvanyadan geliyor
Gül tamamen tuzak. Kesinlikle aday olmamali oy felan alamaz
EEEE ÇATI ADAY OLMAYACAKSAN NİE 15 MV SATİN ALİYON ADAMLARDAN
çok komedi kadın 20 mv bulmuş madem mecliste 20 mv snn için önemli feğil 100 bin imza ile gireceksin neden chp den 15 mv yi kabul ettin diye sorarlar adama
MERAL AKŞENER ASLA VAZGEÇMESİN. GÜL ORTAYA ATARAK MERAK AKŞENERE TUZAK KURULUYOR
GÜL BİR TUZAKTIRRRRRRR
bunların amacını görmeyecek kadar kör olan ve hala chp ve iyi partiyi destekleyenlere söylüyorum, doğruyu görmemek için kör olmak sizi sorumsuz kılmaz. hdp meclise giremeyeceği için başka bir terör destekçi parti sokuyorlar meclise..
en son abidik gubidik işlerde de yokum diyordu ;)
şimdi taktir ettim sayın akşeneri gül için başkaları için çekilmem demişya haa böyle olun işte her koyun kendi bacağından asılır demiş atalarımız kendine güvenen çıkar er meydanına güvenmeyen koltuğunu bıraksın bir ben delikanlıyım diyenlere sayın kılıçdaroğlu örnek almalı bu davranışı
o kadar ! şimdi laga luga yapmayın, dağılın...
Fetonun manevi kızının kulağına yine birileri biseyler fisilmamis Hayrolsun..
Ben başkan olcam...????
Daha bir araya gelip koltuk ve cikar sevdasindan başkan adayı cikaramiyorlar. Sonra da ülke yönetmeye talip oluyorlar, içlerinde adam gibi bir tane lider yok. Bi de iktidar olsalar hiç anlaşamayacaklar. Vay ülkenin haline o zaman
GÜL ADAY OLACAKTIDA NEDEN DAHA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE OLMADI.. ŞİM Dİ HİÇ OPLMAMALI TÜRKİYENİN ÖNÜNÜ KİMSE KESMEMELİ
Bunlar iyice dağıldı . bunlara bizim seçmenimiz gülerek bakıyor . oy da vermez . bunlar kimlerden oy alıp oraya cumhurbaşkanı olacaklar . afrika ülkeleride vermez . Allah cc bunları islah etsin . vatan sevgisi versin ...
ÇEKİLİRSENİZ ÜLKE YİNE KAYBEDER BU İŞİN ÇATISI YOK HERKES ADAYINI GÖSTERİR İKİNCİ TURDSA EN ÇOK OY ALAN ADAY DESTEKLNİR OKADAR
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