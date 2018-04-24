Meral Akşener: Çatı aday olmam!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

"BANA GÜL İÇİN DERLERSE ÇEKİLMEM"



Gazetesi İsmail Küçükkaya ise, paylaşımda bulunarak, Akşener'in şöyle konuştuğunu aktardı:

"Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak"