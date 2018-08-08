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Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar FETÖ PDY komiser operasyon

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