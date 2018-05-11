Son-dakika!-Meteoroloji'den-Ankara-uyarısı!

Ankara hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 13.00 ila 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı. Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN DE UYARI GELDİ



Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

ANKARA HAVA DURUMU



Ankara'da bugün, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim. Ankara 5 günlük hava durumu raporu ise şöyle: