Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Son günlerde bir güneşli bir soğuk havaların etkili olduğu İstanbul'da 2 gün yağış var... İstanbul hava durumu ile ilgili son bilgilere göre; 09.00 - 12.00 saatleri arasına dikkat etmekte fayda var.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

atı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu,batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.