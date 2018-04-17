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Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 07:53 | Son Güncelleme

İstanbullular dikkat! İstanbul hava durumu için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu verilerine göre; bugün İstanbul'da yağış var. Cuma günü içinde sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il son hava durumu bilgileri...

Son günlerde bir güneşli bir soğuk havaların etkili olduğu İstanbul'da 2 gün yağış var... İstanbul hava durumu ile ilgili son bilgilere göre; 09.00 - 12.00 saatleri arasına dikkat etmekte fayda var.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

atı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu,batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

KOCAELI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENIZLI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KUTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu

KARABUK °C, 30°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MUS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

TUNCELI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı batısı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de 2,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Orta Akdeniz’de yer yer 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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