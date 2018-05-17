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Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in 60'tan fazla Filistinliyi katletmesiyle ilgili tüm dünyaya seslendi. "İsrail'in yaptığı katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sonrasında Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne görülmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini de sürdürüyor.

Mevlüt Çavuşoğlu dün Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Lim Jock Seng, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tieman Hubert Coulibaly, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Moritanya Dışişleri Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zeyn Şerif ile de telefonda görüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi öldürmüşi, 3 bin 188 Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, hayatını kaybeden Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Gazze

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Şaka gibi. Daha bir sene önce mavi Marmara davasını 20 milyon dolara sattınız. Uluslararası ceza mahkemesinden daha fazla para koparmık mı istiyorsunuz. Para için herşey mubah nasıl olsa.
lafla mı oluyor, git taşı mahkemeye seni tutan mı var
eee yani sonra ne olacak??
kınamaktan iyidir demi mevlüt
neden biz müşlümanlar füze atamıyoruz şivil öldüremiyoruz maşum öldüremiyoruz onlar taş atanı öldürürken kuşatıp bütün işraili netenyahu başta olmak üzere neden füzelere boğmuyoruz yok etmiyoruz dünyanın başının belaşı oldu çıktı abd ile birlikte
Hadi ordan be....Dünyaya çağrı yapacaksın kendi meclisinde israil ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi için verilen yasa tekliflerini reddedeceksin.Bırakın Dansöz gibi kıvırmayı biraz delikanlı olun
Mavi Marmara gemisi davası ne oldu diye sorarlar adama....
arkadaş bende bunları anlamıyorum. muhalefet önerge veriyo israil ile olan tüm.anlasmalar iptal edilsin diye... neymiş uluslararası mahkemede görüşecekmiş sende biliyosun o mahkemelerin kontrolünde yahudilerin kontrolünde... sen ülke olarak.bisey yapiyosun başka kurumların ceza vermesini istiyorsun....
ÇOKTA TAKARLARYA BİZİ !!!! SENELERDİR İSRAİLE SATTILAR TÜRKIYEYİ BITİRDİLER YENİMİ UYANDILAR !!!!
Götürün. Meli kullanmayin
eyy israil diye çıkıp kürsülerde sahte kabadayılık yapmayın. karşıysanız gereğini icraat ile yapın. lafta kalmayın.
kınamaktan başka yaptığınız bir şey yok ...
YASLA MASLA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ,KORKAKLAR YAS TUTAR,YİĞİTLER SAVAŞIR,BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN,İSRAİLİ YENECEK GÜCE ULAŞIN ABD YİDE,ÇARE BU
bence ambargo uygulayalim...
sadece konuşuyorsunuz hiç bir icraat yok tek icraati mavi marmara yaptı onun içinden banamı sordular giderken dediniz anca konuşun.
aradığınız ülkeler içinde bir tane batılı büyük sözü geçen ülke yok. Laf olsun torba dolsun. Bütün dünyayı yaptıgınız sıyasetle türkiye düşmanı yaptınız bu yuzden yaptıgını hıc bır seye verdıgınız hiç bir mesaja kımse karsılık vermıyor. Yazık yazık dünyanın en küçük ülkeleri çad,moritanya,brunei,özbekistan... bunlar zaten musluman önemli olan söz sahıbı ulkelrı bu konuda uyarıp tepki göstermelerini sağlamak. bugün sesini çıkaramıyorsanız daha ne zaman cıkaracaksınız
sözün para etmiyorsa istanbulun göbeğinde miting yap, tın
Yerinde ve farklı bir adım olablilr BM ye alternatif, Suudi Amerika arapları desteklemez çünkü gizli bir antlaşma yapmış bu kanı buzuklar
şov yapmak yerine, israil ile ilişkilerinizi kesin görelim. tv kanallarında şov yapıp, asıp kesmek basit. Katar'a ambargo konduğu zaman, devlet işlerini bırakıp katarın işleri ile uğraşıyordunuz. İsrail ile ilişkileri keselim önergesini neden reddettiniz. ekonomik çıkarlar, filistinin önünemi geçti.
HAVLAYAN İT ISIRMAZ... BİZ SADECE HAVLIYORUZ, İCRAATA GELİNCE OLMAZ, YAPAMAYIZ...
NEREDE meral temel kılıçdaroğlu hdpkk NEREDE abd israili NEDEN ELEŞTİRMİYORSUNUZ. EVET ÇÜNKÜ SİZ HAÇLININ İÇİMİZDEKİ MAŞALARISINIZ CUMHURBAŞKANIM BAHÇELİSİZLERİSEVİYORUZ.
şaka gibi bunlar kına kına anlaştmaları iptal et bilalin gemilerini çek israilin limanından lafla değil icrat yap nerdeeeeeeee habire kına yak...
şu yorumları yazanlar ne kadar kötü söz hakediyor anlatamıyorum ulan memlekette vatan sevdalısı dan çok haini var bırakın kimlikleri gidin zorlanmi tutuyoruz
mavi marmara için aldıkları parayı şehitlerimizin aileleri için alınmıştı bu para tamamen zimmetlerine geçirdiler bu parayı bir de bu yüzünden bakmalı olaya
FİLİSTİN AÇIKLAMA YAPSIN BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN TOPRAĞIYIM DESİN BAKALIM NE OLACAK. SAYIN CUMHURBAŞKANIM SAYIN BAHÇELİ SAYIN BAŞBAKANIM ALLAH C.C SİZLERİ KORUSUN.
ADAMLAR TÜRK BAYRAKLI KÜFÜR ETTİLER BİZE LAN ADAM DEĞİLSİNİZ SİZ KARI GİBİ SES ÇIKarmayın hazmedin yiyin .
1 OLACAĞIZ İRİ OLACAĞIZ DİRİ OLACAĞIZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ.
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