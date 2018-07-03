Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

Örgütün kırsal alan yapılanmasında yer alıp, örgütten kaçarak İstanbul'a geldiği belirlenen Esra S. isimli kadın teröristin adresinde yapılan aramada ise bir tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, MKP’nin silahlı yapılanması HKO (Halkın Kurtuluş Ordusu) üyesi olduğu belirlenen Esra S.’nin İstanbul’da olduğu istihbaratını alınca adres tespiti için harekete geçti.
Örgütün Tunceli kırsalında bulunan yapısı içerisinde yer alıp, silahlı eğitimden geçirildiği ve terör örgütü üyeliği ve propagandası içerikli 3 ayrı suçtan arandığı öğrenilen Esra S.’isimli kadın teröristin yurtdışına kaçmayı planladığı tespit edildi.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, yapılan çalışmalarda kadın teröristin bulunabileceği 3 ayrı adresi tespit eden ekipler belirlenen adreslere önceki gece operasyon düzenledi.Aranan Esra S., M.D. isimli bir kadının evinde yakalandı. Aramalarda bir tabanca 50 mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bunun üzerine evsahibi M.D.’de gözaltına alındı.
Yakalanan iki şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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