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Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 3 ayrı suçtan aranması bulunan ve terör örgütü MKP (Maoist Komünist Parti) üyesi kadın bir terörist yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

Örgütün kırsal alan yapılanmasında yer alıp, örgütten kaçarak İstanbul'a geldiği belirlenen Esra S. isimli kadın teröristin adresinde yapılan aramada ise bir tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, MKP’nin silahlı yapılanması HKO (Halkın Kurtuluş Ordusu) üyesi olduğu belirlenen Esra S.’nin İstanbul’da olduğu istihbaratını alınca adres tespiti için harekete geçti.

Örgütün Tunceli kırsalında bulunan yapısı içerisinde yer alıp, silahlı eğitimden geçirildiği ve terör örgütü üyeliği ve propagandası içerikli 3 ayrı suçtan arandığı öğrenilen Esra S.’isimli kadın teröristin yurtdışına kaçmayı planladığı tespit edildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, yapılan çalışmalarda kadın teröristin bulunabileceği 3 ayrı adresi tespit eden ekipler belirlenen adreslere önceki gece operasyon düzenledi.Aranan Esra S., M.D. isimli bir kadının evinde yakalandı. Aramalarda bir tabanca 50 mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bunun üzerine evsahibi M.D.’de gözaltına alındı.

Yakalanan iki şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MKP operasyon terör

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu partiyide ilk defa duydum anasını satayım Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
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