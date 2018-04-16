Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlenen hava operasyonu hakkında konuştu:

"Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı. Uluslararası kamuoyunun kenarda sessiz durmadığı gösterildi. Kimyasal silah kapasitesini azaltacak bir operasyondu. Kimyasal silah soruşturmasını Rusya engelledi. NATO, siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil."