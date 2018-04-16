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Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlenen hava operasyonu hakkında konuştu. Stoltenberg, "Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı" dedi.

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlenen hava operasyonu hakkında konuştu:

"Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı. Uluslararası kamuoyunun kenarda sessiz durmadığı gösterildi. Kimyasal silah kapasitesini azaltacak bir operasyondu. Kimyasal silah soruşturmasını Rusya engelledi. NATO, siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil."

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Anahtar Kelimeler:
Stoltenberg NATO Suriye Esad Rusya İRAN

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP ye yıllarca oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olandan BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı BELGELILERden TÜRK milletine HAYIR gelmez... bu yuzden AKŞENER diyorum.. Ne Mutlu Türküm Diyene
Sn.SEKRETER siz önce ORTADOĞUNUN BAŞ MİKSERİ,TAHRİPÇİSİ İSRAİL için yapacaklarınızı yapın. Mesela SİLAH VERMEYİN.BM.DE VETO YETKİSİ İLE ABD-İNG.FR.KORUMACILIK YAPMASIN. BOP EŞBAŞKANLIĞI İLE ORTADOĞUYU KARIŞTIRAN SİZ,IRAK'a huzur getiriyoruz diyerek HIRSIZLIK YAPIP,PETROLLERİNE KONAN SİZ,YILLARDIR İNSANLARI KATLETTİREN OLAYLARIN BAŞ SORUMLUSU SİZSİNİZ. SİİİİİİZ.
Aslında bu saldırı Miraç gecesinde yapıldığı için tüm Müslümanlara da yapılmıştır. BM ve NATO böyle bir saldırı kararı almadı ki. PKK yanlısı ABD ve iki yamağı yaptı.
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