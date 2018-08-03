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Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı.

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Marmara Denizi'nde arızalanan " Nissos Therassia " adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı. Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor. Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nissos Therassia Marmara Denizi Kıyı Emniyeti istanbul boğazı

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