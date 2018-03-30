Son dakika! Okmeydanı'nda işçiler çatıdan düştü!

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme çalışmalarında çalışan üç işçi çatı bölümünden aşağıya düştü. İşçilere ilk müdahale yaralandıkları bölümde yapılırken, ardından uzatılan merdivenle sedyeye konularak aşağıya indirildi.Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Okmeydanı'nda bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan üç işçi bilinmeyen bir nedenden çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine çakıldı. Yaralanan işçilere ilk müdahale yine çalışma arkadaşları tarafından yapıldı.
Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile işçilerin bulunduğu yere çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçiler sedyeye konularak itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.
Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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