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Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika habere göre, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor. Öte yandan, ADeniz Kuvvetleri Komutanlığında 13 mahrem imam için gözaltı kararı verildi. Bursa'da da emniyet müdürleri, komiserler ve polis memurları hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı kararlarının ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Artvin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONELİNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRLERİ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 31'i rütbeli olmak üzere 55 ihraç edilmiş emniyet personeli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında arama ve gözaltına çıkarılan eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda teftiş kurulu başkanlığında görevli olduğu öğrenilen 1. Sınıf emniyet müdürü Önder A, 2. Sınıf emniyet müdürleri Erdoğan S. ile Rıdvan S, emniyet amirleri Seyfettin S, Mehmet Ö, Bülent K, Serter Ö, 2 komiser, 22 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski emniyet personelleri ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

6 ASTSUBAYA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.


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FETÖ sahil güvenlik komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Askeriye tamam da siyasete niye el atılmıyor,birçok siyasi yeniden seçildi veya dışarda,niye onlara el atılmıyor?
@n_ciftci0655 SİYASETE EL ATARLARSA AKP NİN YÜZDE 90 KISMI NI İÇERİ ALMALARI GEREKLİ.ZATEN BU SALYA SÜMÜK FETÖYLE MÜCADELE EDENLERDE CANI YANANLAR.
aradaki fark siyasetçiler gelip geçicidir
rahat ol hükümet kurulsun mazbatayı alsın oda olacak...
Temizlik zamanı başladı. Başkanım bir de şu İzmir'e el atsan. İçki ve zina kokuyor.
@ata_ataboylu_1978 ANTALYA MERSİNE HATTA BURAYA KONYA YA EL ATSIN BENCE SURİYELER FUHUŞ YAPIP , OTOSTOP ÇEKİYOR...! ALKOL SATIŞLARIMIZ FUHUŞUMUZ ARTTI MEMLKETTE İSLAM BAŞKENTİ MİYİZ MÜLTECİ ŞEHRİ Mİ BELLİ DEĞİL..
@ata_ataboylu_1978 BAŞKAN ÖNCE KENDİNDEN BAŞLASA DA MİLLET GÖRSE MÜCADELEYİ...
SEN TERKET İZMİRİ O ZAMAN KOKU MOKU KALMAZ...
adam haklı kemalpaşa,bayındır ve kiraz leş gibi kokuyor.Oralar bir temizlense tamam
@ata_ataboylu_1978 acaba izmiri kokutan sen olabilirmisin
hükümetin ölüsüde diriside fetocu kazı kazı bitmez.
bülent arıncın oğluda fetocuydu dokunulmazlığının altına aldın recep, telef olan koyunların kemikleri sızlamazmı.
hangisi değil bu operasyonlar fetö operasyonu ama fetö intikam alıyor akpye oy vermeyenleri akp karşıtlarını topluyorlar ayrıca ilk mitink erzurum ve yeşil hırka herşeyi anlatmadımı zaten ?
atılacak atılacak az kaldı sen rahat ol
gercekten katiliyorum maden adaletlisiniz nicin siyasetteki fetolere el atilmiyor,Allahrizasi icin birde Tbmm deki fetoculere de el atilsin eger adaletiniz varsa bunu tum ictenlikle soyluyorum.
@erol_tekin_e5 fetö öküzü yandaşları ve tek bir pkk lı köpek kalmayacak.dokunulmadığını bilmiyorsun
siyasette fetöcülerin çoğusu chp içine çöreklenmişler.zaman geliyor az kaldı yok edilmelerine
BURSA EMNIYET YETKILILERINI TEBRIK EDIYORUM. ALLAH RAZI OLSUN. DARISI DIGER IL EMNIYETLERE
@kurtpatriot DARISI SİYASİLERİN BAŞINA, 2013 YILINA KADAR BİRLİKTE YATANLARA DA OPERASYON YAPILSIN...
@asarpdag RAHAT OL SIRAYLA OLACAK BU İŞLER
2013 YILINA KADAR BİRLİKTE HER TÜRLÜ İŞİ BİRLİKTE YAP, SONRA HİÇ BİR ŞEY YAPMAMIŞ GİBİ HALA ORTALARDA CİRİT ATIN.. (SİYASİLER- BÜROKRATLAR NEREDE) HAY SİZİN ADALETİNİZE...
Bu fetocu lar hiç siyaseti girmemiş mi ki acaba,adamlar ot gibi her tarafa yayılmışlar,alayını temizleyin bu deyyusların,mevkisi makamı ne olursa olsun,bunlar vatan haini,hele helebu tarikatların alayını kapatacaksın hepside tehlikeli.
Inandık mı :)
devam edin medya patron siyaset alayı sırayla birbirine musallat ola ola bu devam eder.burdan dönüş olmaz...sıra en sonunda herkeze gelir..bence bunu bu millet haketti..sırayla kim ne ettiyse çeker...ama akp ve medyası KESİNLİKLE BURDAN KURTULAMAZ..
bunlar aslında 2002 yılında bugüne kadar irtica ile mücadele kapsamında orduda atılmasına engel olunan kişiler. NOT: AKP geldikten sonra ordudan 1 kişi dahi irtica ile mücadeleden ordudan ATILMADI.
BÖYLE BİR ADALET VARMI SINIRLI AYARLI DURUMA GÖRE...BUNU BÖYLE YAPTIN YARIN SANA BU NASIL ADALET ULAN DİYEN ÇIKMAZMI.BAK BU MİLLET İHANETİ OYUNU TEZGAHI ASLA AFFETMEZ.MEDYA İLE OYU ALIYORSUN OYUN DÜMEN TEZGAHLA.FETÖ İLE KURULAN OYUNUN BEDELLERİNDE HESABI OLACAK AKP SABRET...
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