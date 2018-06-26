Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor.
Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı kararlarının ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Artvin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONELİNE OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRLERİ GÖZALTINDA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 31'i rütbeli olmak üzere 55 ihraç edilmiş emniyet personeli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında arama ve gözaltına çıkarılan eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda teftiş kurulu başkanlığında görevli olduğu öğrenilen 1. Sınıf emniyet müdürü Önder A, 2. Sınıf emniyet müdürleri Erdoğan S. ile Rıdvan S, emniyet amirleri Seyfettin S, Mehmet Ö, Bülent K, Serter Ö, 2 komiser, 22 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski emniyet personelleri ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
6 ASTSUBAYA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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