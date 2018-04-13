Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka tarafında bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Geçen mart ayında yine Beşiktaş'ta bir istinat duvarı çökmüş ve 6 araç hasar almıştı. Bölgedeki bir bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

İHA