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Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta bir istinat duvarı çöktü. Bölgede araçların duvar altında kaldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka tarafında bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Geçen mart ayında yine Beşiktaş'ta bir istinat duvarı çökmüş ve 6 araç hasar almıştı. Bölgedeki bir bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Son dakika istinat duvarı

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