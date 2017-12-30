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Son dakika! PKK roketatarla saldırdı: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 15:34 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Son dakika haberine göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havanla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son dakika! PKK roketatarla saldırdı: 3 asker yaralı

TSK'nın açıklamasına göre saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 asker tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 temmuzu hariç vatan evlatları şehit görülmüyor... evet çıkınca terör bitecek Türkiye uçacaktı DEYIP haburda pkk yi alkışlayan hainler bizi kandırdı hakkınızı helâl edib AZİZ sehitlerimiz
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