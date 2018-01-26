HABER

Son dakika! Reyhanlı'ya roket düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 15:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezindeki boş pazar yerine Suriye tarafından atılan roket düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş pazar yerine düştü. Alınan bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu pazar yerine ateşlenen bir roket düştü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Pazar yerinin boş olması ise olası faciayı önledi. Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Roketin patlayıp patlamadığı araştırılıyor.

Roketten yemek kurtardı
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

14 milyon kartın sahibine son çağrı

14 milyon kartın sahibine son çağrı

Afrin operasyonu için ilk anket!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Erdoğan'dan son dakika Afrin çıkışı: Tanklarımızla, uçaklarımızla dümdüz edip...

Erdoğan'dan son dakika Afrin çıkışı: Tanklarımızla, uçaklarımızla dümdüz edip...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Yahu bu ülkenin hava savunma sistemi yok mu günlerdir bu hainlerin mevzileri bombardımana tutulmuyor mu bu roketler nasıl geliyor aklım almıyor gerçekten
Suriye tarafından burnumuzun dibinden nasıl roket atılır ya o zaman hiç ilerlemedik demek bu roketlerin menzili 12 km hem de azami olarak ...bu işin içinde bir bit yeniği var...Acaba Fetöcü askerler reyisin kuyusunumu kazıyor...Hani nerde radarlar cnr ler ...Hükümet bir açıklama yapsın..
Askere karşı gelmeyeceğini anlayan paçavralar sivil halka zarar vermeye çalışıyor. Yazıkkk
MÜHİM DİLL..
bu roketlerin hangi ülkeye ayit olduğu tespit edilip dünya medyasına tüm medya ile duyrulmalı,büyük elçileri toplayıp bilgi verilmeli kim kime destek veriyor daima işlenmeli
@adnantug haklısın. pydnin elindeki silahları amerika verdi.
roket atılan noktaya misliyle atış yapıldı.
MYNET HERŞEYİ ABARTIYORSUN NERDE PANİK????? BOŞ ARSAYA ROKET DÜŞMÜŞ SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞTÜ, BİRAZ İLKELİ HABER YAPIN
KİLİS HANGİ PARTİDE BLD YE HATAY CHP DE ZANNEDERSEM
bu isin sonu hayır degil
ilkeli haber yapın yaa, memleketin bu zor gününde büyük panik diye haber mi olur. Allahtan korkun, boş bir yere roket düşmüş atom bombası düşmüş gibi servis ediyorsunuz...
Bu bir tahriktir. Bir taktiktir. Mehmetçik hata yapmamalıdır. plâna sadık kalmalıdır.
ypg operasyonu meşrulaştırmak için tsk atıyor dedi abdde onayladı yine de ben inanmasamda ypgye artık öso atıyor bu roketleri diyecem çünkü suriyeye girdik diyoruz hala aynı durum var! ya tsknın elindeki bölgeler az ya da bit dümen var haksız mıyım arladaşlar?
uıu
arkadaslar bilen birisi varsa lütfen cevaplasın. Bizde hava savunma sistemi yokmu ? yani sanıyorum o atılanlar aman aman bir büyüklükte füze vs de degil. orta çapta hasar veren roketler. bunları neden havada imha edemiyoruz. ciddi anlamda bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim. çunkü bircok insan bunu merak ediyor. iha lar havada gezip bunların tespitini yapamıyor mu. gecede olsa biliyoriz ki gece görüşü ve termal kamera ile en ufak hareketliligi bile tespit etmek mümkün. bunlar tespit edilemiyormu ?
Bu roketleri biz havada vuramayız mi nedir bu işin sırrı biz yapmadık mi silah geliştirmedik mi.
afrindeki kamuflaja uygun ne kadar hanhar ve ağaçlık alan varsa tümünü Bombalarla tarayın
Diğer Haberler
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu için yakalama kararı

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Hekimler Birliği Vakfından TTB'ye "istifa" çağrısı

Hekimler Birliği Vakfından TTB'ye "istifa" çağrısı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır

Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.