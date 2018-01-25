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Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 22:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son dakika haberine göre Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen iki roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesi merkezine düştü.

Son dakika toketli saldırı haberi geldi. Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen 2 roket, Reyhanlı ilçesi jandarma karakolu yakınlarına düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
iyice köşeye sıkıştı hain köpekler.. Sözde sivil halka zarar veren Türk ordusu acaba bu yaptıkları kalleşliği batılı ülkeler görmüyor mu?
Bu roketin menzili nedir böyle bu kadar yakınsa neden müdahale edilmiyor ? Neler dönüyor neler bitiyor kaç metre kareye operasyon izini verdi rusya ve abd
kardeş hedefe doğru havaya sıkıyorlar nere rast gelirse kahpelik kanında var bunlarin
bu isin sonu hic hayır degil
@ermanca33 korkma korkunun ecele faydası yok otlek
ulan mynet işiniz gücünüz panik habercilik, panikleyen hep Türkler öylemi
allah korumuş
Bişeyler dönüyor oluyor ama biz bilmiyoruz
bu roketleri havada vuracak bir sistemimizin olmadığını malesef öğrenmiş olduk:(((
Pardon da bizim ordunun Kalkanları yokmu ?! bu ne böyle!!!
google earth veya map yada hatay kilis ve cevresindeki tum akilli telefon veya gps hizmetlerini durdurmalari lazim. tsk personelinin akilli telefon kullanimini yasaklamalari lazim. koordinat ve gps hizmetleri acilen bloklanmali.. yaw bunu 7 yasindaki cocuklar bile biliyor bizimkiler uyuyor.
Buraya yazıyorum dünya savaşına çok az kaldı ve bu durum avrupayıda yakar,rusyayıda,israilide ve amerikanın verdiği silahlar dünya savaşında avrupayada girer kimsenin şüphesi kalmasın.
hani füze atılan yerler misli ile dövülmüştü nerden atılıyor peki
@hakkiahmet Dostum çok doğru bir noktaya temas etmişsin.
sen hiç ka salı Panelvan araca monte edilmiş roket atar görmedin galiba tirnk!!! jeton düştümü düşmedimi adam geziyor araçla nerde trak orda bırak söylemem şudur attığı yerde sabit kalmıyorlar gećiyor başka yere sence kara harekatı neden önemli
yıllar önce dedik bu politikayla devam edilirse gelecegin beyrutu filistini türkiye olacak dedik işşallah yanılırım geçmiş olsun herkese
Mesaj çok net mesaj pkkdan değil abd den yani diyorlar ki bak bu operasyonu genişletme burada kal bu soysuzlari ben donattım devam edersen seni güzel bir şekilde vuracaklar. Keşke vurun kullanın kullanın ki o silahları müsait bir yerinize sokalim. Sizi uyardı Türk hükümeti silah vermeyin verirseniz imha ederiz. Vakit müttefik görünümlü düşman köpeklerle hesaplaşma vakti!
Madem camileri bombalıyorlar Arfini Havadan bombalamak gerek
yalan haber yapma mynet kimsenin panik yaptığı yok daha bugün sabah ordaydim aksam döndüm günlük olağan hayat devam ediyor sen oturduğun yerde panik yapıyorsun belli ama burada yaşayan insanlar da panik yok merak etme sen
Bu uydur kaydır atılan oyuncak roketler için hava savunmamız yok mu bu eksik kapatılmalı suusdi arabistan demir kalkan adlı hava savunmayı israilden satın almak istedi(arabistan- israil yani) biz neyi bekliyoruz ama israil çin japonya veya neyse temin edilmeli.
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