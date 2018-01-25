Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Son dakika toketli saldırı haberi geldi. Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen 2 roket, Reyhanlı ilçesi jandarma karakolu yakınlarına düştü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
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