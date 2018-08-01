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Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Rize’de heyelan meydana geldi. 3 motosikletli mahsur kaldı, bölgeye ekipler sevk ediliyor.

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişilik ekip yayla yolunda mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

DHA

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Rize heyelan Son dakika

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