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Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Sky News'ın son dakika geçtiği habere göre, bir Rus savaş uçağı Suriye'nin Cebele bölgesinde düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Su-30SM savaş uçağında bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 09.45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü. Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

‘MOTORA KUŞ SIKIŞMIŞ OLABİLİR’

Bakanlık, uçağın düşüş sebebiyle ilgili “Ön verilere göre, uçağın düşüş sebebi motora sıkışan bir kuş olabilir. Uçağa kimse ateş etmedi” bilgisini verdi.

Sosyal medyada olay bölgesine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.

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