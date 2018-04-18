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Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Putin'in özel temsilcisi Lavrantyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldi.

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya ziyaret

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