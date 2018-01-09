Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görüldüğüne dikkat çekti.
Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlali olduğu vurgulanarak şunlar denildi:
"Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir.
Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır.
Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."
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