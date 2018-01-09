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Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 19:55 | Son Güncelleme 7 saat önce

Rusya ve İran'ın Ankara büyükelçileri, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rusya ve İran'dan ihlallerin sonlandırılması istendi.

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görüldüğüne dikkat çekti.

Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlali olduğu vurgulanarak şunlar denildi:

"Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir.

Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır.

Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."

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Dışişleri Son dakika İran Büyükelçisi Rusya Büyükelçisi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
rusya ,iran ,,neyin peşinde acaba ?????? şu yalancı Dünya da adam gibi adam kalmamış,,,,
Eyyyttt Rusya,Eyyyttt İran yok mu.
Danışıklı döğüşler dewam koyunları uyutma işleri nokta.
Kavgasız bi günümüz geçsin be birader.Sıkıntı yoktur umarım.
yani şimdi, pkk için iran ve rusya bizim büyükelçimizi mi çağıracak.... bu işin ne farkı var.... biraz sizde olmayan şey akıl akıl akıl.....
Rusya da mı kandırdı bizi a !!!
Giden gelen kandırıyor
Bunlarda Bizi kandırdı galiba..!!!
gine kandirildilar pyd işi göturdu anlaşilan
iranda rusyada kimmiş valla attırmayın tepesini kor sonra postayı eyy millet
rus dan dost olmazzzzzz
güçlü ordu güçlü türkiye .... ösö ye uzun menzilli fırtına obüslerinden vermek lazım uçak indirmesi için füze vermek lazım ... bizde kuru gürültü ... hafif silahlarla hiç bişey olmaz ..
vay be putinde kazık attı.yetmezmiş gibi ayaklanmanın olduğu ve sahip çıktığımız iranda kandırdı.
YAHU BEYLER BAKINIZ ŞU ANKİ SURİYE SINIRLARI ASLA DĞİŞMİŞ DEĞİL, YARIN BM BURADA NE İŞİ VAR SİZİN ASKERLERİNİZİN DERSE VE ULUSLARARASI MAHKEMELRD HESAP SORMAYA KALKARSA KİMS BU İŞİ ALTINDAN KALKAMAZ. SURİYE DEVLETİ ULUSAL HÜVİYETİNİ 1916 DAN BERİ KORUYOR, İSRAİLDE SUÇ İŞLİYOR ŞU AN.ŞAM BÖLGESİNE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERMEKLE.TÜRKİYE BİR İŞ YAPACAKSA KUZEY SURİYEDEKİ PYD PKK OLUŞUMUNA DARBE VURMALIDIR.SON MODEL SAVAŞ ALETLERİNİ ABD BÖLGEYE YERLEŞTİRDİ YAKINDA BÖLGEYE SALDIRACAK 30 BİN PKK PYD MİLİTANINI EĞİTTİ, SURİYENİN BU ÖRGÜTLRİ TERÖRİST OLARAK İLAN ETMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR.KİMSE OYUN PEŞİNE DÜŞMESİN
fransız mahkemeleri eski versiyon cep telefonlarını bilerek yavaşlatan apple-iphone hakkında rekor ceza kesmek üzere , peki adil kullanım kotası palavrası ile interneti yavaşlatan türk telekom'a neden ceza kesilmiyor
Dünyada bir ağırlığın yoksa sana yalnız müşteri gözü ile bakarlar. Bu topraklarda güçlü bir ordun yoksa cambaza bak cambaza muamelesi yaparlar. on bin adet subay astsubay alınacakmış. Metroda bir kaç kişinin elinde bununla ilgili dosya gördüm. Kendime sordum hiç boş gezen subay ve astsubay bilmiyorum. Bu meslekler okularında yıllarca eğitim ile yetiştirilir. Marketten domates alır gibi subay alınmaz. Allahım ülkemizi korusun.
eyy rusya eyy iran der. olay çözülür ( rusyaya eyy deme cesareti var mı aceba ?)
neyden rahatsızlık duyuyorsun surşye devleti ve ordusu vatan haini teröristlere operasyon düzenliyor akp hükümeti rahatsızlık duyuyor be yapsınlar el nusra el kaide öso pyd gibi terör örgütlerine teslimmi olsunlar
yahu herkes bizi kandırıyor ne biçim siyasetçiyiz.
genedemi kandırıldık.
rusya osmanlıyı katletti bitirdi. bugünde suriyeyi katletti bitirdi. bizim münafAKlarımız rusyayla ittifak kurup himaye alıp abd yargılamalarından kaçmanın peşinde
kuvetli bir iktidar bu günkü gibi zayıf muhalefet iran rusya işbirliğiyle Türkiye çok iş yapar uyumayın gözünüzü açın bu ülke bizim neler yaşandı yaşıyoruz yaşayacağız ...
kolonya ve çay ikramı sonrası serbest bırakıldılar .
Suriye kendi topraklarında eli silahlı güç istemez.. Gücünü toparlasa herkese çıkın diyecek.
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