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Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8'i ihraç, 2'si emekli 14 Sağlık Bakanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken ihraç edilen 8, aktif çalışmakta olan 4, emekli 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilerek haklarında tahkikat başlatılmakla olan 7 kişi yapılan operasyonda yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sağlık Bakanlığı

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