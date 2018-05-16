Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Salih Mirzabeyoğlu ya da gerçek adıyla Salih İzzet Erdiş (10 Mayıs 1950, Erzincan), İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütünün başı olmakla suçlanıp ömür boyu hapse mahkûm olan 22 Temmuz 2014’te yeniden yargılama talebi kabul edilerek tahliye olmuştur.İlk okulu Eskişehir’de Fatih İlkokulu’nda (1962), orta okulu Mehmetçik Ortaokulu’nda (1965) tamamladı (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali’de Sabah gazetesinde yayımlanmaya başladı (1965).

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

Salih Mirzabeyoğlu Erzincan’da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de tamamladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.Mirzabeyoğlu’nun ismi 1970’lerde duyulmaya başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar’ın kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğlu’nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam’a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu.

1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, “Benim 40 senedir aradığım ses buydu” demişti.

1975’te Gölge dergisini çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile sağ kesimden en çok etkilenen isim oldu. Diğer siyasi suçlular gibi askeriye tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı ama bu süreçte tutuklanamadı. 1984 yılından itibaren yazı hayatına ve Büyük Doğu – İBDA hareketine ağırlık verdi.