HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih İzzet Erdiş, "her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.

5afc04b90490c924a0cff924

SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?

Salih Mirzabeyoğlu ya da gerçek adıyla Salih İzzet Erdiş (10 Mayıs 1950, Erzincan), İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütünün başı olmakla suçlanıp ömür boyu hapse mahkûm olan 22 Temmuz 2014’te yeniden yargılama talebi kabul edilerek tahliye olmuştur.İlk okulu Eskişehir’de Fatih İlkokulu’nda (1962), orta okulu Mehmetçik Ortaokulu’nda (1965) tamamladı (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali’de Sabah gazetesinde yayımlanmaya başladı (1965).

Salih Mirzabeyoğlu Erzincan’da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de tamamladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.Mirzabeyoğlu’nun ismi 1970’lerde duyulmaya başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar’ın kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğlu’nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam’a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu.

1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, “Benim 40 senedir aradığım ses buydu” demişti.

1975’te Gölge dergisini çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile sağ kesimden en çok etkilenen isim oldu. Diğer siyasi suçlular gibi askeriye tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı ama bu süreçte tutuklanamadı. 1984 yılından itibaren yazı hayatına ve Büyük Doğu – İBDA hareketine ağırlık verdi.

1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı. 28 Şubat askeri darbesiyle birlikte bir gün çocuğunu okula götürürken 1998'de gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama sonrasında yasadışı İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Savunmasında kendisini bir teorisyen olarak bıçak yapan birine benzetecekti. İsteyen et keser, isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanırdı.

2001 yılında idamla yargılandı, idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse çarptırıldı. Bolu F Tipi Cezaevinde cezasını tamamlamış ve 23 Temmuz 2014 tarihinde talebini kabule değer gören İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edildi.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Kadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulamasıKadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulaması
Prof. Dr. Turan Koç: “İsrail’in bir terör devleti olduğuna inanıyorum”Prof. Dr. Turan Koç: “İsrail’in bir terör devleti olduğuna inanıyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Mirzabeyoğlu Salih İzzet Erdiş salih mirzabeyoğlu kimdir salih mirzabeyoğlu hayatı Salih Mirzabeyoğlu biyografisi Salih Mirzabeyoğlu öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah rahmet eylesin
Bu adamın vebalini kimse ödeyemez yıllarca cezaevinde suçsuz yere adamın yıllarını çaldılar.Allah sonsuz rahmet eylesin mekânın cennet olsun
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

Ramazan ayı mesajları 2018: Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan! (Resimli Ramazan mesajları)

Ramazan ayı mesajları 2018: Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan! (Resimli Ramazan mesajları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.