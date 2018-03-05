Son dakika! Salih Müslim için Almanya'ya iade talebi

Kırmızı bülten ile aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim Prag'ta yakalanmış ancak daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI SALİH MÜSLİM KİMDİR?
1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi.
PYD terör örgütünün kurucusu olarak Salih Müslim gösterilmektedir. Salih Müslim tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Salih Müslim bir çok kez savaş durumlarında sık sık Türkiye’ye gelmiş ve ülke yetkilileri ilerde görüşmelerde de bulunmuştur. Salih Müslim 1970 yıllında İstanbul’a gelerek, İstanbul Teknik Üniversite’sinin Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1998 yılında ise, Suriye’nin sol kolu olan, Kürdistan Demokratik partisine katılmış ve 2003 yılında ayrılarak PYD örgütünü kurmuştur.
2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.
Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.
EN BÜYÜK KANLI EYLEMİ
Uluslararası Af örgütü tarafından, 13 Ekim 2015 tarihinde bir açıklama yaparak, PYD ve YPG ile ülkenin kuzeyinde yaşayan Arap ve Türkmen sivillerin, yaşadıkları alanları kullanılmaz hale getirdikleri, bölgede halkın göç etmeye zorlandıklarını ve insan haklarını ihlal ettikleri açıklamasında bulunmuşlardır. Bu durumdan sonra yaptıklarının savaş suçu işlediklerini açıklamışlardır. Daha sonralarında PYD’nin PKK ile ortak görüşlere hakim olduklarını ve ortak olarak hareket ettiklerini açıkladılar. PYD bu durumdan yararlanarak, bir çok kuzey bölgesinde çatışmalara girdi, Resulayn kentinde, girdiği çatışmalar sonucunda bölgeyi ele geçirdi. Daha sonra iş birlikçilik yaparak, Özgür Suriye ordusu ile el Tabyad kentine girerek İslamcı örgütler ile çatışmalara girerek bu bölgeyi de ele geçirdiler. En çok kanın döküldüğü 2 bölge olarak dikkatleri çekti.
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