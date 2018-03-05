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Son dakika! Salih Müslim için Almanya'ya iade talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim için Almanya'ya iade talebinde bulunuldu.

Kırmızı bülten ile aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim Prag'ta yakalanmış ancak daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi.

PYD terör örgütünün kurucusu olarak Salih Müslim gösterilmektedir. Salih Müslim tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Salih Müslim bir çok kez savaş durumlarında sık sık Türkiye’ye gelmiş ve ülke yetkilileri ilerde görüşmelerde de bulunmuştur. Salih Müslim 1970 yıllında İstanbul’a gelerek, İstanbul Teknik Üniversite’sinin Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1998 yılında ise, Suriye’nin sol kolu olan, Kürdistan Demokratik partisine katılmış ve 2003 yılında ayrılarak PYD örgütünü kurmuştur.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.

Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.

EN BÜYÜK KANLI EYLEMİ

Uluslararası Af örgütü tarafından, 13 Ekim 2015 tarihinde bir açıklama yaparak, PYD ve YPG ile ülkenin kuzeyinde yaşayan Arap ve Türkmen sivillerin, yaşadıkları alanları kullanılmaz hale getirdikleri, bölgede halkın göç etmeye zorlandıklarını ve insan haklarını ihlal ettikleri açıklamasında bulunmuşlardır. Bu durumdan sonra yaptıklarının savaş suçu işlediklerini açıklamışlardır. Daha sonralarında PYD’nin PKK ile ortak görüşlere hakim olduklarını ve ortak olarak hareket ettiklerini açıkladılar. PYD bu durumdan yararlanarak, bir çok kuzey bölgesinde çatışmalara girdi, Resulayn kentinde, girdiği çatışmalar sonucunda bölgeyi ele geçirdi. Daha sonra iş birlikçilik yaparak, Özgür Suriye ordusu ile el Tabyad kentine girerek İslamcı örgütler ile çatışmalara girerek bu bölgeyi de ele geçirdiler. En çok kanın döküldüğü 2 bölge olarak dikkatleri çekti.

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!Salih Müslim PKK'nın mitinginde!
Salih Müslim PKK'nın mitinginde!Salih Müslim PKK'nın mitinginde!
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Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim PYD

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
İADE EDLİNİCE NABICAN KÜLLİYENDE AĞARLARKEN GEZDİREMEDİĞİN ODALARIMI GEZDİRECEN
kimden yana olduğun belli Sanamı soracaklar densiz kadar aşağılık soru olmaz Türkiye'nin de bir şerefi var değil mi sana gerekeni yapmaları lazım terörümüdestekliyorsun.
bu komik oluyor kendimizi küçük düşürüyoruz
Çekya'ya laf geçiremeyenlerin bakalım Almanya'ya etkileri olabilecek mi?
boşa vakit geçirme gündem oluşturma elinizden kaçan büyük olurmuş .
vermicekler vermezler veremezler , sizce neden pkkyı pkk yapan istedikleri gibi kullanan avrupa amerika bunu artık ufak çcuklar bile biliyor , türkiyesalon bile vermiyen alamanya şimdi pkk mitingleri serbest neden acep
ve biz öyle bir teröristi ayaklarının altına kırmızı halılar sererek devlet başkanları gibi karşıladık şimdide terörist ilan ediyoruz . buyrun burdan yakın yerseniz
çekya ya bile sözümüzü dinletemedik.! almanya bide iade ederya. o kadar iltica talebinda bulunan hainleri kabul ettilerde bu yılanı mı salacaklar..? dışişleri baskısı ve yaptırımı bakımından malesef gerideyiz...
İade etseler ne yapabileceksin ki,Akp hükümeti hep oy için gündem yaratma peşinde kırmızı halı serdiniz bile bile şimdi yok iade yok şu yok bu,terörist başı elinize ne yapabiliyorsunuz ki salih müslüme ne yapacaksınız..
Komik
Daha geçen hafta Pkk mitingine izin veren Almanya, Salih Müslüm'ü vermez. 'Dostunu deneyen dostsuz kalır''.
barzaniyede yakalama kararı çıkarır bunlar
Ben anlamıyorum bu adamı kırmızı halılarda karşıladın Aksaray şimdi neyin nesi başka ülkem yok siyasi alışkanlığım hiç yok yaşadığım gördüğüm olayları yazıyorum Aksaray sizler insanları kandırıyorsunuz
hemen verirler artık :)
insanlar yaşamlarını tecrübeleriyle zenginleştirirler, Aileler , aşiretler fertlerini özenle bakar yaşam şartlarını öğretirler. Devlete öyle devletin bu işleri yapacak hükümeti olur,dışişleriyle içişleriyle savunma,sosyal, doğal vb bakanlıklaryla Devleti yönetir, nedense bizim devletin dışişleri bakanlığı sanki çoluk çocuk işleriyle uğraşıyıyor gibime geliyor, son yılarda olan hadiseler mantığa sığmyor. Salih Müslim ile ilgili hamlelerda mantığa sığmıyor. uğraşacak başka işlerinizmi yok?
la bunlar hep laf söz yaa !!! hani diyodu başkab olacak terör bitecek idam gelecek fetö ve fetöcüleri asıcaz diyodu noldu abii nolduu hepsi yalan yanlış seçim propagandası ortada hiç bişey yok ..... UYAN EYYY TÜRKİYEM UYAAANN !!!!
maksat gündem yaratmak biz bunu yapalım şunu yapalım koyunlarda inansın
BİZ İADE TALEBİ YAPTIK. şimdi almanlar dşünsün..bizim yıllardır taktığımız bu. benden gitsin.. tamam yazdık bu iş bitti. artık almanlar, verir mi, saraydında mı karşılarlar, merkel bakanlık mı verir, bizi ilgilendirmez. biz bürokratik görevimiz yaptık.işte bu kadar.
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