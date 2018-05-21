Son dakika! Şanlıurfa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Şanlıurfa Merkez olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşti.

