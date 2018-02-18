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Son dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 13:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. Arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

Son dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Olay dün gece Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi’nde meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4üncü Bölük’ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu’na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2’si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2’si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Akçakale asker

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bune simdi.cabuk bulun askerlerimizi.mehmetciklerimize iyi bakin.yuzme bilmeyen askerlerimiz var.ey hukumet mehmetciklermize yuzme ogretin.
Dalga geçilecek bir konu değil bizim için orda o insanlar Rabbim yardımcıları olsun
allah yardımcıları olsun
sen sulanan yerı ağaçsız bırakısan, yamaçları tepeleri yeşertmesen yağan yağmur ve kar erımelerı taşkınlar ve sele can ve mal kaybı artar. bır zamanlar hazıne arazısı dıye jandarma harran akçakale ceylanpınarda ağaç dkmeğe dahı karşı ıdı hepimizin başı sağolsun
Ecel geldiyse elden hiçbir şey gelmez, Ecel gelmediyse akan su askerimizi Basra körfezine bile sürüklese yine de sağ salim çıkar gelir. tabiki aileleri için çok zor bir durum. Allah kimseyi kayıpla belirsizlikle imtihan etmesin. Inşallah bir an evvel sağ salim bulunurlar. iki ordu vardır. biri kılıç ordusu, silah ordusu. Diğeri ise dua ordusu. Birincisi olamıyorsak en azından ikincisi olalım, askerimize polisimize dua edelim.
ENTERESAN
tonlarca ağırlıktaki zırhlı araç nasıl suya kapilirki
askerler öldü demiyorda kaybolmus , hokus pokus oldu demekki. çok şüpheli ölümler bunlar,araştırılması lazım
Rabbim tez zamanda sağ salim bulunmalarını sağlasın
Çok dikkatli olun yaa,,,lütfen dikkatli olun,her konuda dikkat edin.çok üzülüyoruz Askerimize birşey olmasın
Askeri Araçlar doğa sartlarına dayanıklı güçlü araçlar nasıl bu araç sele kapılıyor sormak lazım?
Allah rahmet eylesin. ailelerine cenabi Allah sabır versin
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