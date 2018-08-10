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Son dakika: Sel Rize'yi vurdu! Masur kalanlar kurtarıldı, köy yolları ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubatın kapanmasına neden olduğu Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda karayolları ekiplerince yoğun çalışma yürütüldü.

Felaket bu kez Rize'yi sel vurdu!

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Ekiplerin çalışmaları sonucu yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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Yolun trafiğe kapanması yüzünden mahsur kalan turistler ise dönüşe geçti.
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KAPALI KÖY YOLLLARINDA DURUM

KAPALI KÖY YOLLLARINDA DURUM
Sağanak ayrıca Ardeşen ilçe merkezi ve Tunca beldesi arasındaki karayolu ile 12 köyün yollarının kapanmasına neden oldu. Karayolları ve İlçe Özel İdaresi görevlileri bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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İlçeye bağlı Akkaya köyünde ise 6 ev ile caminin alt katını su bastı. Söz konusu evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Biri hamile, ikisi yaşlı üç kadın son anda evlerinden çıkarılarak mahsur kalmaktan kurtarıldı.
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"ÇOK ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ YAŞADIK"

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ YAŞADIK"
Akkaya Köyü Muhtarı Özcan Galipoğlu, yaptığı açıklamada, çok şiddetli bir yağış yaşadıklarını söyledi.
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Köyün durumunu bildikleri için anında müdahale ettiklerini belirten Galipoğlu, "Hamile bir bayanı Çamlıhemşin 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkardık. İki yaşlı bayanı ise kendi imkanlarımızla başka bir eve götürerek misafir ettik." dedi.
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Evini su basan Yunus Durmaz da üçüncü kez aynı olayla karşılaştığını dile getirdi.
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Evde 90 yaşındaki annesi dahil 5 kişi olduklarını ve çok korktuklarını anlatan Durmaz, annesi yaşlı olduğu için tahliye sırasında zorlandıklarını ifade etti.
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İşte selin ardından çekilen görüntüler...
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