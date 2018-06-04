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Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis kalekoluna taciz ateşi açıldı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yapımı süren polis kalekoluna PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde halen yapımı devam eden polis kalekoluna dün saat 23.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine kalekolda bulunan nöbetçiler tarafından anında karşılık verildi. Saldırıda bulunan teröristler gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)

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