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Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

Hakkari'den son dakika acı haber geldi! Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı. İlk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Şemdinli Hakkari korucu şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burdan acı haber diye haber yapacaksın selahattin demirtaşa özgürlük isteyenleri manşet yapacaksın haberciliğinde bir onuru olsa gerek
Sınırları içindeki terör bitiremiyen bir ülkenin askerini sınır ötesinde ne işi var? Bu sorgulanmalı.
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