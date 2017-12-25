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Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 00:23 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken,2 asker de yaralandı.

Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken,2 asker de yaralandı.

(İHA)

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