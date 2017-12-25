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Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 11:25 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü. Yine Şemdinli’de bir asker ise el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli’de devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle, Adana’nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

KAHREDEN KAZA: EL BOMBASI PATLADI

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli’nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

TSK'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Cenabı hak yar ve yardımcınız olsun. bizim evlatramız huzur içinde yaşasın diye kendi evlâdlarını yetim bırakmak pahasına vatanın savunan ve bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Cenabı rahmet etsin, ailesine sabırlar versin
SÜLEYMAN SOYLU NERDE
f16 lar vursun hainleri
bitmesi kansızlar! topunuzu kurutacağız bir gün. Allah şehitlerimize rahmet etsin..
Kahroluyorum
askerimizin ne işi var orda gelin ülkenizi koruyun ahmaklar sizi
Bir ölür bin diriliriz..!!
Seçimler yaklaştıkca yavrularımıza kıyacaklar...Yaaa terör ya biz diyecekler ...hep aynı seneryo bıkıtık usandık...Asker yavrularımıza kıymayın beyler....Tam beli kırıldı...kanları yerde kalmayacak,Nişanlıydı...yeni evlenecekti...Karısı hamileydi edebiyatı başlayacak...Hep aynı filim...
Benim tek dileğim sorunlarını silahla değil masada çözen barışçıl ortmalar.silahla sorun çözen ülke yada toplum gördünüzmü?sadece egolarının tatmini hastalığına düşen zavalılarındır savaşlar. onun için lütfen artık günümüz dünyası inkar,imha,yada öldürmeyle çareler üretmediği gibi,emperyalistlerin silahlarına yatırım yapmaktan ve ülkemizin geleceğini karanlığa gömmüş oluyoruz ölenlerin aileleri birbirine düşman olmaktan başka bir kazanç yok artık yeter diyoruz bu sorunlara yürekli ve onurlu insanlar çare bulsun.
ALLAHIM ne olur neolur şehit haberi artık gelmesin yalvarıyorum. diye hep dua ediyorum mehmetciğimize yardım eyle vefat edenlere ALLAH tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum yaralılara acil şifalar dilerim.
tek adamlık rejimi kabul edildi, anaların yüzleri gülüyor, ekonomik refah içerisinde, dış ülke ilişkileri 4x4 maaşallah, döviz 1 tl altına indi, yürü be ak Türkiye yürü, kim tutar seni, bu kelimelerle kandırılmadık mı, uyan Türkiye m uyan
hani arazi temizlenmişti hani tepelerine çakmıştık olan gariban askere oluyor.
Mekanları cennet olsun Rabbım onlardan razı olsun yaralılarımıza Allah acil şifalar versin
valla ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar bir tane siyasetçinin bakanın vekilin oğlu askere gidipte yaralandı öldü diye duydunuzmu hani terör bitecekti ülke kalkınacaktı refah gelecekti ohalle kendilerine rahat geldi ülkeyi bu hale getirenlerin allah bin kere belasını versin
Allah Geride Kalan Ailelere Sabirlar versin Şehitlerimizin yeri cennettir Benimde Kardesim Kuzey Irakta Asker Olayi Duyduktan sonra ariyorum Ama fakat Ulasamiyorum Allah yardimcilari olsun ....
Kudüs oylandı dünya hayır dedi herkez sessizliğe büründü bizimkiler dakika geçmiyorki ey Trump ey abd ya sende biraz sessiz olsanda ülkemizde biraz huzur bulsa sen konuştukça daha çok şehitlerimiz olacak gibi geliyor abd kızgın boğa gibi şimdi kim konuşursa onun üzerine gider gerçi abd politikası ile akp politikası aynı ya bizden olacaksınız ya bertaraf olacaksınız.
ABD'nin verdiği silahlarla diye dipnot düşünmeli.
2001 de biten terörü, davul zurna ile karşılatıp azdıranların iki dünyada mekanı cehennem olsun.
şehitlerimize allah,tan rahmet eylesin kaderli ailelerinede sabır baş sağlığı dileklerimle geri kalan kınalı kuzularımızada allah yar ve yardımcısı olsun burunlarının bile kanaması için duamızla amin.
ALLAH RAHMET EYLESİN
TEK ÇIKIŞ YOLU SURİYE VE IRAKIN KUZEYİNE YERLEŞMEK ..VE HDP Lİ DENENLERİDE YOK ETMEK TEK ÇARE ..ORDU İSTESE BİR GÜNDE BİTER AMA UZATMALARI OYNUYORUZ GEREKSİZ YERE.
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