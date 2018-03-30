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Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:36 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt şehit PKK

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