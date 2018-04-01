Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı.
Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. (DHA)
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum