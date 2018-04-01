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Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı.

Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt şehit güvenlik korucusu PKK

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