Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi

Sinop Limanı’na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.