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Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Sinop’ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinop Limanı’na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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sinop gemi patlama gemide patlama

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bebişlerim yaa insallah bisi olmamistir yhaa
@ermanca33 senin insan canına yaklaşımın bu şekilde mı?
Nasil bir yorum patlama kreşte değil gemide ....
sen insan değilsin
Bit yavrusu
kesin uyuşturucu vardır batırmışlar gemiyi arkasından yenisi gelir kesin
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