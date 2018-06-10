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Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.

İHA aracılığıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda etkisiz hale getirilirken, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terörist PKK operasyon

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