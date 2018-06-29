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Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Şırnak’ın Uludere ilçesi Hakkari yolu üzerinde askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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şırnak Kaza askeri araç kaza

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inşallah kemerleri bağlıdır da bir şey olmaz
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