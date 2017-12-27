Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Taksim ve Beşiktaş'ta yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı. Bir kutlama yasağı da Şişli için geldi. İstanbul'da Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.
Beyoğlu Emniyet Müdürü Kılıç, Beyoğlu'da yılbaşı tedbirlerinin üst seviyede olacağını belirterek, "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak" dedi.
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