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Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:50 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Son dakika haberine göre; Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.

Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Taksim ve Beşiktaş'ta yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı. Bir kutlama yasağı da Şişli için geldi. İstanbul'da Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.

Beyoğlu Emniyet Müdürü Kılıç, Beyoğlu'da yılbaşı tedbirlerinin üst seviyede olacağını belirterek, "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak" dedi.

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Taksim beyoğlu Şişli yılbaşı yeni yıl kutlamaları 2018

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
yazık istediğinizde buydu zaten herşeyi kaldırdınız memlekette
@zozey23 GEÇEN SENE YAŞANAN OLAYI HATIRLA... DEVLET MİLLETİNİN CAN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUDUR DİMİ... O YÜZDEN BÖYLE OLMASI HEPİMİZ İÇİN İYİDİR...
Zihniyet bozuk kardeşim zihniyet gerisi hikaye.
yılbaşının sabahı tv lerde haberlerde izliyoruz neler olduğunu bu karara en çok; iki bayanı ortaya alıp turnike yaparak yeniyıla girmeyi düşünenler kızacak
@palermo544 AYNI 12 YASINDAKI ERKEK COCUKLARINI DIBINE ALAN IMAMLAR GIBI
geyet iyi olmuş...
Her şey vatandaş için.
Toplu olarak Hayırlısı olsun ne diyelim!...Yeni yıl inşallah herkese Hayırlı ve İyi gelir...
Kendileri meclisi 15 gün tatil etti ,yurtdışına çam süslemeye gidecekler.
MİTİNGLERDE GÜVENLİK ENDİŞESİ YOK AMA...KONU YENİYIL KUTLAMASI OLUNCA GEREKÇE GÜVENLİK OLUYOR....
GEÇEN SENE YAŞADIĞIMIZ ÜZÜNTÜ VERİCİ OLAYDAN SONRA DEVLET YETKİLİLERİN BU ŞEKİLDE KARAR ALMASI ONUR VERİCİDİR... RABBİM TÜM MİLLETİMİZİ KORUSUN.. AYIRT ETMEK YOK...
çok isabetli olmuş
Topla sülaleni eve demle çayını al çekirdeğini aç tombalanı bak keyfine. Dışarı çıkıp ailenden uzak niye kutluyosun . Aile candır ailenin yanında ol her zaman. Allah herkese önce sağlık versin. Gerisi gelir zaten.. Şimdiden herkesin yeni yılını kutlarım. Allah sevdiklerinizde baş başa geçirmeniz dileği ile. Not: Anne Babanıza her zaman saygı ve sevgi besleyin. Olmayanlarda var.
@jonkilife bende seninle ayni fikirdeyim, ama bunun bana dayatilnasina canim pahasina direnirim, ailemle ya da sevdiklerimle vakit gecirmeyi ben tercih ederim,bana bunu dayatmasini kimse yapmamali
siz hiç bomba patlayan demokrasi nöbeti duydunuz mu? bir bombacı için en güzel ortamlardı oysa.. :D :D :D herşeyin farkındayız.. sonunuz yakındır.
Fort'çuluk mesleği de tarihe karışıyor. Yazık!!!
Lanet olsun herşey yasak ülkeye bak rezalet dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şey 3. dünya ülkeleri dahil ama bu iyi günlerimiz durmak yok yola devam hedef Arabistan
seneye tüm ülkede yasaklanırsa şaşırmayın....
SARAYA DAVET EDEN YOK
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