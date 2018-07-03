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Son dakika! Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son dakika! Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kaza

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