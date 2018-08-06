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Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BİR TERÖRİSTİN DAHA KİMLİĞİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.' denildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mekanı CEHENNEMİN DİBİ olsun inşallah.
ateşi bol olsun
temizliğe son gaz devam. sadece fağlar değil tüm uzantılarını yok edilmeli, destekleyenlerde dahil....
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