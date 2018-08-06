Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
BİR TERÖRİSTİN DAHA KİMLİĞİ AÇIKLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.' denildi.
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