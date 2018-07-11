Son dakika! Soma davasında karar çıktı

Açılan davada, tutuklu 5 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Soma'daki maden faciası davasında kararın açıklanması sırasında yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Mahkeme heyeti, gerginlik üzerine verdiği aranın ardından salona dönerek kararını okumaya devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklandı. Son dakika habere göre, Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirket başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanıklardan Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.

