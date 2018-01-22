Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Suriye'nin Azez bölgesinde YPG ile çıkan çatışmalarda vücutlarına şarapnel isabet ettiği ileri sürülen 2 Türk askeri, 2 ÖSO askeri olmak üzere toplam 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Azez ve Gülbaba bölgesinde güvenlik güçleri ile YPG'liler arasında çatışmaların sürdüğü öğrenildi.