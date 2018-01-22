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Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olmak üzere 4 asker yaralandı.

Suriye'nin Azez bölgesinde YPG ile çıkan çatışmalarda vücutlarına şarapnel isabet ettiği ileri sürülen 2 Türk askeri, 2 ÖSO askeri olmak üzere toplam 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Azez ve Gülbaba bölgesinde güvenlik güçleri ile YPG'liler arasında çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizim askerimize ve öso lulara geçmiş olsun. kahramanlar yüreğimiz sizinle
Öso eşittir terör örgütü. Şimdi suriye için oso terör örgütü.senin teröristin iyi benimki kötü bu zihniyet işte abd zihniyeti.onlarda ypg terörist değil diyor.devletler terör grupları ile işbirliği yapmaz.yarın senin de başına bela olurlar
Müslüman Türk askerini koru Ya Rabbim. En kısa sürede teröristlerden o bölgeyi temizlemeyi askerlerimize nasip et Ya Rabbim.
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