Son dakika! Taksim'de silah sesleri!

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü.

Çatışmada yaralandığı belirtilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.