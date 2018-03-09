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Son dakika! Taksim'de silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü.

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Çatışmada yaralandığı belirtilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Taksim silah Son dakika

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
MÜHİMM DİLLLL...ALT TAFI BİR KAÇ KOYUN TELEF OLUR HEPSİ BUUU..?!!..
Türkiye yi Mafya sardı
evet canli izlyrzzz ilk bilgilere göre kazancı yokuşunda otopark çalışanlarıyla müşteriler arasında olan bir kavga
texsas texsas cezalar ağır olursa olmaz ağır derken anlayın beyler
Terörist saldırısı mı
erdoğanın gelişmiş türkiyesi
herkeste bir silah beline takıp geziyorlar devletin buna engel olması lazım
bu daha iyi günlerimiz, insanlar yakında cinnet geçirip bir birini yiyecek... farkındaysanız bu tarz olaylar gün geçtikçe artıyor nefen acaba ? adalet bitince herkes kendi adaletini kendisi aramaya kalkar ve mafya düzeni hortlar
texas olduk resmen sokaklarda çatısmalar tecavuzler durum kotu
17 milyon sivilde silâh var.ak>l hastalarında bile.SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIRÂ
koskoca devlet mayalar arkasına alıp dost edinirse çakallar cirit atar her çakalın belinde bir silah herkes mafya olmuş çıkmış
İSTANBULDA.. HER YER DE ARAMA VAR.. BİR TAKSİM GİRİŞLERİNDE YOK.. GALİBA..
yeni türkiye dedikleri tamda bu
kimin gücü kime yeterse vurun birbirinizi
Kadın yürüyüşü birilerine dokunmuş ki korku salmaya çalışıyorlar.
İZLEYİN BU DİZİLERİ TOPLUM NE HALE GELDİ
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