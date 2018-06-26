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Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Tarabya sahil yolunda yolcu dolu bir minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı.

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Tarabya Kaza yolcu minibüsü

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