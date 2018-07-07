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Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis'i açılıyor. TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslendi ve ardından yemin etti. Yılmaz'ın yemin etmesinin ardından 600 milletvekili yemin töreni başladı.

Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

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Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

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TBMM meclis Durmuş Yılmaz ak parti CHP MHP HDP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH KOYMASIN HAYRINI GÖREMESİN İNŞALLAH
Hayırlı olsun TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne
yemin etseler ne olur tutan kim yolsuzluğa adam kayırmaya devam..
pkk destekçileri olan hdp de meclistemi !vay be tbmm teror yuvasıymış.
boşa yemin ediyorlar.. hangisi ettiği yemine sadık kalıyor.....
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