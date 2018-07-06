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Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kamyon devrildi. Trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol Edirne istikametine kapandı.

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DHA

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